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160 результатов с Игр паралимпийцев по легкой атлетике были включены в рейтинг-лист МПК

Алина Савинова
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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) включил в свой рейтинг-лист 160 результатов с соревнований по легкой атлетике, которые прошли в рамках летних Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

«Соревнования по легкой атлетике, прошедшие в Чебоксарах в рамках летних Игр паралимпийцев, были включены в календарь соревнований МПК. Техническим делегатом были зафиксированы результаты лицензированных спортсменов. 160 результатов с летних Игр паралимпийцев включены в рейтинг-лист, на основании которого проходит квалификационный отбор на Паралимпийские игры в Париже», — приводит ТАСС слова Рожкова.

Он также отметил, что соревнования прошли на высоком организационном уровне. По его словам, техническим делегатом были зафиксированы превышения 3 рекордов мира и 9 рекордов Европы.

Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» прошли в 14 регионах России и объединили около 4500 участников. В их программу вошли 22 вида спорта. Главным спортивным судьей был вице-президент ПКР Иван Потехин.

27 сентября на генеральной ассамблее МПК будет рассмотрен вопрос допуска российских спортсменов до Паралимпийских игр в Париже.

Источник: https://tass.ru/sport/18607961
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