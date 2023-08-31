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Сегодня, 21:00

Испанский паравелогонщик высказался об отстранении российский спортсменов

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Рикардо Тен.
Фото AFP

Испанский паравелогонщик Рикардо Тен ответил на вопрос «СЭ» об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

— Российских спортсменов не было и на чемпионате мира в Глазго. Что вы думаете об их отстранении? Общаетесь ли с российскими спортсменами?

— Вопрос отстранения россиян не имеет отношения к моей скромной персоне. Думаю, об этом нужно спросить российского президента — считает ли он, что его позиция по Украине действительно справедлива. С российскими спортсменами я не общался, но у меня есть друзья-соперники из России. Мы следим друг за другом по соцсетям, — сказал Тен «СЭ».

Рикардо Тен является пятикратным чемпионом мира по паравелоспорту, а также трехкратным победителем и многократным призером Паралимпиады в плавании.

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