В IPC верят в адекватную реакцию на решение по допуску России к Паралимпиаде

Глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что федерации будут уважать любое решение организации по допуску российских и белорусских спортсменов на Паралимпийские игры 2024 года в Париже.

«Какое бы решение ни было принято, думаю, что люди примут его с учетом наших демократических процессов. Полное отстранение, частичное отстранение с условиями нейтральности и отказ от отстранения — вот три варианта, которые мы предлагаем членам организации», — приводит слова Парсонса Inside the Games.

Он также считает, что паралимпийское движение будет работать в соответствии с курсом со своими спортсменами и властями своих стран.

«Какое бы решение из трех ни было принято, мы считаем, что с ним согласятся. Даже если кому-то оно не понравится, они будут уважать его, потому что оно исходит от членов организации в целом», — добавил Парсонс.

12 мая стало известно, что апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета удовлетворил апелляцию Паралимпийского комитета России и отменил решение о приостановлении членства ПКР в организации.