Бельгийский паралимпиец был госпитализирован из-за проблем с сердцем
07:58
Бельгийский теннисист Йоахим Жерар госпитализирован в Паралимпийской деревне из-за проблем с сердцем, сообщает национальный паралимпийский комитет Бельгии.
В среду, 1 сентября, 32-летний бельгиец упал в обморок и был доставлен в больницу. Врачи пришли к выводу, что возможной причиной обморока могли стать проблемы с сердцем. Сейчас спортсмен проходит обследование.
Жерар является третьим номером мирового рейтинга среди спортсменов-колясочников. На Паралимпийских игр 2016 года он завоевал бронзовую медаль.
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