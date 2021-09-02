Бельгийский паралимпиец был госпитализирован из-за проблем с сердцем

Бельгийский теннисист Йоахим Жерар госпитализирован в Паралимпийской деревне из-за проблем с сердцем, сообщает национальный паралимпийский комитет Бельгии.

В среду, 1 сентября, 32-летний бельгиец упал в обморок и был доставлен в больницу. Врачи пришли к выводу, что возможной причиной обморока могли стать проблемы с сердцем. Сейчас спортсмен проходит обследование.

Жерар является третьим номером мирового рейтинга среди спортсменов-колясочников. На Паралимпийских игр 2016 года он завоевал бронзовую медаль.