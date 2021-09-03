12 человек заразились коронавирусом на Паралимпийских играх в Токио за последние сутки
07:07
12 человек сдали положительные тесты на коронавирус за последние сутки на Паралимпиаде в Токио, сообщает оргкомитет Токио-2020.
Ни один из зараженных не является спортсменом: заразились восемь подрядчиков, два волонтера, один человек, связанный с проведением соревнований, и один рабочий.
Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
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