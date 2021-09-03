Россиянин Крылов выиграл серебряную медаль Паралимпийских игр в гребле на байдарке
06:58
Россиянин Леонид Крылов завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в гребле среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Он преодолел дистанцию 200 метров за 40,464 секунды.
Золотую медаль выиграл украинец Сергеей Емельянов — 40,355 секунды. Замкнул тройку призеров британец Роберт Оливер — 41,268 секунды.
Теперь у сборной России на Паралимпийских играх в Токио 32 золотые, 27 серебряных и 42 бронзовые медали в общем зачете.
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