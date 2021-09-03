Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Новости   //    Паралимпийские игры

Россиянин Крылов выиграл серебряную медаль Паралимпийских игр в гребле на байдарке

06:58

Россиянин Леонид Крылов завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в гребле среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Он преодолел дистанцию 200 метров за 40,464 секунды.

Золотую медаль выиграл украинец Сергеей Емельянов — 40,355 секунды. Замкнул тройку призеров британец Роберт Оливер — 41,268 секунды.

Теперь у сборной России на Паралимпийских играх в Токио 32 золотые, 27 серебряных и 42 бронзовые медали в общем зачете.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Сбежавшего педофила нашли убитым под Самарой
На Украине предложили переименовать Севастополь и другие крымские города
Азиза назвала разоблачителей молодого супруга воронами
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд