Россиянин Крылов выиграл серебряную медаль Паралимпийских игр в гребле на байдарке

Россиянин Леонид Крылов завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в гребле среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Он преодолел дистанцию 200 метров за 40,464 секунды.

Золотую медаль выиграл украинец Сергеей Емельянов — 40,355 секунды. Замкнул тройку призеров британец Роберт Оливер — 41,268 секунды.

Теперь у сборной России на Паралимпийских играх в Токио 32 золотые, 27 серебряных и 42 бронзовые медали в общем зачете.