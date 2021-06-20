Папины красавицы: как выглядят дочери звездных спортсменов

В третье воскресенье июня во многих странах отмечают День отца. Этот праздник становится все популярнее с каждым годом, ведь это прекрасный повод выразить благодарность своим папам за их любовь.

В то время как многие спортсмены уже завершили свои карьеры, их фамилии продолжают привлекать внимание болельщиков, теперь и благодаря популярности их наследниц. А пока они сводят с ума весь мир своей красотой, предлагаем и вам посмотреть как выглядят взрослые папины дочки.

Паулина Гретцки, дочь легенды мирового хоккея Уэйна Гретцки

Бьянка Гаскойн, приемная дочь скандальной звезды английского футбола Пола Гаскойна

Алеся Кафельникова, единственная дочь олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова

Джейд Лебеф, дочь победителя ЧМ-1998 и Евро-2000 Франка Лебефа

Майя Семак, дочь главного тренера «Зенита» Сергея Семака

Клаудия Руис, дочь бывшего капитана сборной Испании и мадридского «Реала» Фернандо Йерро

Даниэль Фаватто, дочь чемпиона мира-1994 Ромарио

Мартина Каррера, дочь бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры