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Папины красавицы: как выглядят дочери звездных спортсменов

Евгения Матвеева
Евгения Матвеева
Фоторедактор
Сегодня, 10:30
Паулина Гретцки, Алеся Кафельникова, Бьянка Гаскойн. Фото Instagram
Паулина Гретцки, Алеся Кафельникова, Бьянка Гаскойн. Фото Instagram
В третье воскресенье июня во многих странах отмечают День отца. Этот праздник становится все популярнее с каждым годом, ведь это прекрасный повод выразить благодарность своим папам за их любовь.

В то время как многие спортсмены уже завершили свои карьеры, их фамилии продолжают привлекать внимание болельщиков, теперь и благодаря популярности их наследниц. А пока они сводят с ума весь мир своей красотой, предлагаем и вам посмотреть как выглядят взрослые папины дочки.

Паулина Гретцки, дочь легенды мирового хоккея Уэйна Гретцки

Публикация от Paulina Gretzky (@paulinagretzky)

Бьянка Гаскойн, приемная дочь скандальной звезды английского футбола Пола Гаскойна

Алеся Кафельникова, единственная дочь олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова

Джейд Лебеф, дочь победителя ЧМ-1998 и Евро-2000 Франка Лебефа

Майя Семак, дочь главного тренера «Зенита» Сергея Семака

Клаудия Руис, дочь бывшего капитана сборной Испании и мадридского «Реала» Фернандо Йерро

Даниэль Фаватто, дочь чемпиона мира-1994 Ромарио

Мартина Каррера, дочь бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры

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