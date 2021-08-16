Солдатова показала, как выглядит идеальный отдых, жена Авербуха родила, Ефимова вновь зажигает
Сегодня, 14:00
Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за прошедшую неделю.
Александра Солдатова рассказала о том, как выглядит ее идеальный отдых
Хореограф Илья Авербух и его жена Елизавета Арзамасова стали родителями
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