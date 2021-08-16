Солдатова показала, как выглядит идеальный отдых, жена Авербуха родила, Ефимова вновь зажигает

Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за прошедшую неделю.

Александра Солдатова рассказала о том, как выглядит ее идеальный отдых

Хореограф Илья Авербух и его жена Елизавета Арзамасова стали родителями

Евгений Плющенко вышел на лед с 11-месячным сыном

«Любовь и море» — так выглядит отдых Каролины Севастьяновой

Юлия Ефимова «уплыла» в океан

Мария Шарапова путешествует по Шотландии

Дарья Клишина и Софья Жук проводят каникулы в Майами

Хабиб Нурмагомедов прокатился верхом на лошади

А Златан Ибрагимович предпочитает велопрогулки в живописных горах