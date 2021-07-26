Севастьянова демонстрирует новые купальники, Медведева хвастается фигурой, Макгрегор зовет Бибера

Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за неделю.

«Момент счастья». Евгения Медведева выложила фото в белом купальнике

Татьяна Навка раскритиковала участие мужчин в соревнованиях по художественной гимнастике

Как всегда шикарные Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Лионель Месси отдыхает с семьей

Артемий Панарин проводит отпуск с Алисой Знарок

Каролина Севастьянова наслаждается возможностью продемонстрировать новые купальники

Фирменное фото Юлии Ефимовой из бассейна

Светлана Кузнецова сфотографировалась с певицей Глюкозой

Мария Шарапова путешествует по Хорватии

Новый супергерой Луис Суарес

Конор Макгрегор позвал в гости Джастина Бибера

«Облачный» купальник от Юлии Канакиной