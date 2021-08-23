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Ефимова с пушистым другом, Солдатова в необычном виде, олимпийское тату Сень

Сегодня, 12:00
Юлия Ефимова, Александра Солдатова, Анна Сень. Фото Instagram
Юлия Ефимова, Александра Солдатова, Анна Сень. Фото Instagram
Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за неделю.

Гандболистка сборной России Анна Сень сделала татуировку в память об участии в Олимпиаде в Токио

Эжени Бушар попробовала себя в роли стюардессы

Юлия Ефимова взяла на прогулку своего пушистого друга

Александра Солдатова нежится на морском берегу

Дмитрий Комбаров прогулялся по Брайтон Бич

Хабиб Нурмагомедов встретился с Никитой Мазепиным

Дарья Клишина проводит отпуск на озере Комо в Италии

Юрий Жирков отметил день рождения в компании семьи и друзей

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