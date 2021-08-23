Ефимова с пушистым другом, Солдатова в необычном виде, олимпийское тату Сень
Сегодня, 12:00
Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за неделю.
Гандболистка сборной России Анна Сень сделала татуировку в память об участии в Олимпиаде в Токио
Эжени Бушар попробовала себя в роли стюардессы
Юлия Ефимова взяла на прогулку своего пушистого друга
Александра Солдатова нежится на морском берегу
Дмитрий Комбаров прогулялся по Брайтон Бич
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