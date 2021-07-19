Полуголая невеста Роналду, Солдатова в стильном костюме и Ефимова в лучах солнца

Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за неделю.

Невероятно стильные Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес

Александр Кержаков, трдельник и тархун в Нижнем Новгороде

Полный релакс на фоне природы от Евгении Медведевой

Вадим Евсеев загорает, читая книгу, в компании пушистого друга

Кажется, сыновья Дэвида Бекхэма не в восторге от смены имиджа

Жерар Пике сбрил бороду и помолодел на несколько лет

Долгожданная встреча Валерия Карпина с дочкой после месяца разлуки

Дарья Клишина радуется лету

Лионель Месси побил рекорд Криштиану Роналду по количеству лайков под фотографией

Элина Свитолина и Гаэль Монфис сыграли свадьбу

Виктория Синицина выложила фото с оголенной спиной

Неймар удивил всех своей новой прической

Юлия Ефимова показала безумно красивый закат на океане

Александра Солдатова опубликовала фото в эффектном костюме

Пикантная фотосессия Вячеслава Малафеева и его супруги