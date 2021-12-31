Что попросят у Деда Мороза Зарема и Карпин. Новогодняя почта-2021

В декабре у многих есть традиция. Нет, это не поход в баню, как кто-то подумал, — люди пишут письма Деду Морозу и его братьям из разных стран со своими пожеланиями на Новый год. Мы представили, что попросят в канун 2022-го люди из мира российского спорта.

От Валерия Карпина.

Письмо от Валерия Карпина

«Дорогой Дед Мороз! Когда на прошлый Новый год я загадывал сыграть в Европе с кем-нибудь поприличнее «Маккаби», имел в виду немного другое... На этот раз пишу четче. Дедушка, подари нашей команде путевку в Катар, не туристическую -настоящую, на чемпионат мира. И жеребьевку норм... И чтобы про Дзюбу... Ладно, если будет путевка, готов ехать и с Дзюбой».

От Александра Большунова.

Письмо от Александра Большунова

«Уважаемый финский Йолупукки, подскажи, пожалуйста, осенние морозы в Финляндии — это ведь твоих рук дело? Последние несколько лет мы в начале сезона по всей Европе снег ищем. Будет здорово, если ты сможешь повторить этот трюк на Новый год не в Скандинавии, а в Центральной Европе. Мой лучший друг Йоханнес тогда спокойно снимется с «Тур де Ски», а моя победа станет отличным подарком на день рождения. Хотя, может, лучше что-то про Олимпиаду? Нет, это, наверное, к китайскому Деду...»

От Камилы Валиевой.

Письмо от Камилы Валиевой

«Миленький китайский Дедушка Шань Дань Лаожэн, мне посоветовали к тебе обратиться. С четверга на пятницу мне снился сон, что я катаюсь в образе черного лебедя, где-то его уже видела, зимой четыре года назад. Мне все аплодируют... Дальше все проносится на огромной скорости: тройной аксель, четверной сальхов, мировой рекорд, светловолосая женщина в длинном пальто... И в конце — Первый концерт Чайковского. Дорогой Дедушка, мне сон очень понравился! Можно все это повторить наяву в феврале?»

От Заремы Салиховой.

Письмо от Заремы Салиховой

«Итальянский Баббо Натале, ты знаешь, что не слишком часто тебя беспокою — есть кому преподносить мне новогодние подарки. И потом, письма — слишком уж ненадежная с точки зрения конфиденциальности штука. Но иногда ты меня очень выручаешь, делая невозможное возможным, — как это случилось в 2017 году. Мне нужен тренер. Основные характеристики: на вид пригож, лицом хорош, голос уверенный, мотивационные речи убедительны. Да, лучше всего пусть будет иностранец — скажем, твой соотечественник. С итальянцами у нас вообще дела хорошо идут».

От Даниила Медведева.

Письмо от Даниила Медведева

«Здравствуй, Санта Клаус! Буду краток. Я собираю коллекцию «Шлемов», поэтому подари мне, пожалуйста, австралийский, французский и английский. Американский можешь не приносить — уже сам достал».

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