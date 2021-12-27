Главные спортивные события-2021: Олимпиада, футбол и фигурка, Медведев

Герои и яркие события года.

Аккорды Чайковского на Олимпиаде в Токио

Главный итог Игр-2020 в том, что они все-таки состоялись — несмотря на все переносы, связанные с пандемией. Наша сборная выступала в Токио без флага и гимна, но сумела не только выстоять под градом несправедливых обвинений, но и показать неплохой медальный результат — по количеству наград лучший за последние годы. Правда, в командном зачете у россиян лишь пятое место, но существенное влияние на расклады оказали большие изменения в олимпийской программе.

Героями Олимпиады стали пловец Евгений Рылов, фехтовальщица София Позднякова, стрелок Виталина Бацарашкина, синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко (и вся сборная по этому виду спорта), а также легкоатлетка Мария Ласицкене и команда тхэквондистов в полном составе. Из неприятного — шесть поражений игровиков в финалах, а также история с судейством в соревнованиях по художественной гимнастике. Необъективные оценки в отношении Дины Авериной в личном многоборье и групповых упражнениях стоили нам двух исторических поражений и в конечном счете привели к отставке главы техкома международной федерации Натальи Кузьминой.

21 июня. Копенгаген. Россия — Дания — 1:4. Эмоции игроков нашей команды и Станислава Черчесова после финального свистка. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Потрясения в сборной России по футболу

Провал — самое подходящее слово, характеризующее выступление сборной России на Евро-2020. Даже победный матч с финнами смотреть было тяжело. Никакой феерии команда Станислава Черчесова, увы, не показала, заставив подзабыть успех чемпионата мира-2018.

Сборная «просела» по составу и достаточно предсказуемо не вышла из группы на чемпионате Европы. Тем не менее Черчесов сохранил бы свой пост, если бы не пресс-конференция в прямом эфире федерального канала, которая настроила очень многих против Станислава Саламовича.

Валерию Карпину досталось скудное наследство. Кем играть? Вот, пожалуй, основной вопрос, который он задавал сам себе, принимая национальную команду. Однако, не имея толком времени на раскачку и подготовку, Валерий дал отличный результат — шесть побед в шести своих первых встречах. Но в самой концовке отборочного цикла ЧМ-2022 Хорватия оказалась на голову сильнее — «Шашечные» вырвали у нас прямую путевку в Катар.

Удачи сборной России в стыках. Другой команды у нас нет.

26 марта. Стокгольм. Анна Щербакова (в центре), Елизавета Туктамышева (слева) и Александра Трусова на пьедестале почета. Фото Global Look Press

Российские фигуристы — лучшие на планете

Три золота из четырех и весь подиум в женском одиночном катании — о таком результате чемпионата мира по фигурному катанию в предолимпийском сезоне можно только мечтать. Триумф нашей школы продолжило первое место на командном Кубке мира — осталось только развить этот успех в Пекине-2022.

Впрочем, результаты ЧМ-2021 имели и более специфические последствия, чем эйфория российских болельщиков. Занявшая лишь третье место в Стокгольме Александра Трусова буквально через месяц приняла решение вернуться от тренера Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. Вскоре за ней последовала и другая звезда — Алена Косторная. Все это существенно изменило расклад сил на внутренней арене.

24 октября. Санкт?Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 7:1. 7?я минута. Сердар Азмун открывает счет. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Зенит» — «Спартак» — 7:1

Нынешний «Зенит» явно сильнее всех в нашей лиге. Если питерцы хотят, то могут включиться и разнести любого. Это прочувствовал на себе не только «Спартак», но и симпатичное сейчас «Динамо». Крупное поражение красно-белых выглядит довольно логичным с учетом того, что происходит в клубе. Тренер Руй Витория, безусловно, не мог этого не чувствовать, но дважды победил «Наполи» — вопреки всему.

Однако на длинной дистанции без таких сбоев, как в Петербурге, португалец обойтись не смог. Отсутствие трансферов в межсезонье (подписан только футболист — защитник Кофрие), скандалы, интриги, расследования в итоге сказались. Витория не сразу понял, куда попал, и стал легкой жертвой чемпиона России, который в тот день рвал и метал.

Йоханнес Клебо, Александр Большунов и сломанная палка. Фото Getty Images

Скандал между Большуновым и Клебо

Александр Большунов второй год подряд завоевал Большой хрустальный глобус, но на чемпионате мира сумел добыть всего одно золото. Все могло быть намного веселее, если бы россиянин выиграл в Оберстдорфе марафон, однако на финише ему сломал палку Йоханнес Клебо.

Норвежца дисквалифицировали, но для Большунова это слабое утешение. Скандал сотрясал мир лыжных гонок почти неделю, так что международная федерация в итоге решила пересмотреть правила контактной борьбы в финишном створе. Как бы то ни было, соперничество Александра и Йоханнеса стало еще острее и должно достигнуть апогея на Олимпиаде в Пекине.

Даниил Медведев. Фото Getty Images

Победа Медведева на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке

Впервые за 16 лет представитель России взял титул на турнире «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. В финале «мэйджора» в Нью-Йорке Даниил Медведев одолел первую ракетку мира Новака Джоковича и вписал свое имя в историю. Правда, затем наш теннисист уступил немцу Александру Звереву в Турине в решающей встрече итогового чемпионата года, где побеждал в 2020-м. Но Медведев все равно завершил сезон на второй строчке рейтинга ATP и в 2021-м будет сражаться за лидерство.

Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский с Кубком Стэнли. Фото Getty Images

Второй Кубок Стэнли подряд для Кучерова, Василевского и Сергачева

Сезон-2020/21 в НХЛ проходил по непривычной системе. Всю регулярку команды проводили внутри своих дивизионов, а в финале встретились клубы из Восточной конференции — «Тампа-Бэй» и «Монреаль». Но вряд ли кто-то сомневается, что «Лайтнинг» в любом случае выиграли бы второй Кубок Стэнли подряд.

Никита Кучеров восстановился как раз к плей-офф и был неудержим. Важный вклад в успех внес защитник Михаил Сергачев, но самым ценным игроком заслуженно признан вратарь Андрей Василевский. Три российских хоккеиста стали двукратными обладателями Кубка Стэнли, и мало кто удивится, если летом 2022 года они наденут еще по одному перстню.

Сборная России по пляжному футболу празднует победу на чемпионате мира. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Триумф России на домашнем ЧМ по пляжному футболу

На фоне неудач нашей сборной на Евро по большому футболу игроки команды Михаила Лихачева выглядят словно Месси и Роналду. Пляжники дарят нам положительные эмоции несколько раз в году, а тут заставили сойти с ума всю страну, победив на домашнем чемпионате мира. Тем более ряд встреч получились очень драматичными — например, полуфинал со Швейцарией наши перевели в овертайм всего за 19 секунд до конца матча! Пора приравнивать этот вид спорта к национальному достоянию — это ведь уже третий мировой титул России.

Петр Ян атакует Алджамейна Стерлинга. Фото Getty Images

Скандальный бой Яна со Стерлингом в ММА

После того как Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру, Петр Ян стал бойцом номер один в российских ММА. В июле 2020-го Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе, а в марте 2021-го провел защиту титула в поединке с Алджамейном Стерлингом.

Петр дрался прекрасно, причем превосходил соперника не только в стойке — сибиряк еще и бросал американца как хотел. Все шло к победе Петра, причем досрочной, когда он уронил Стерлинга запрещенным ударом коленом. Алджамейн дал понять, что не в состоянии продолжать драться, Петра наказали дисквалификацией и лишили титула. Чемпионом стал Стерлинг, а бой получил широкий резонанс.

И с какой-то стороны даже пошел Яну на пользу — он стал популярнее. Реванш был назначен на 30 октября, однако Аджо снялся с поединка, сославшись на проблемы с шеей. Соперником Петра стал Кори Сэндхаген. Ян победил единогласным решением судей и взял временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе. А реванш со Стерлингом теперь должен состояться в 2022 году.

Игорь Акинфеев и Артем Дзюба.

«Вечные» рекорды Дзюбы и Акинфеева

Дзюбу можно любить или нет, но статистика — вещь упрямая. Артем наколотил больше всех в российских чемпионатах, побив рекорд Олега Веретенникова — у экс-хавбека «Ротора» 143 гола. До суперрезультата Александра Кержакова (233 мяча во всех турнирах) Дзюбе остается совсем немного.

Акинфееву вообще можно ставить памятник при жизни. 500 матчей в РПЛ после двух разрывов «крестов» — настоящий подвиг. Причем Игорь не снижает требований к себе, по-прежнему держит высокий уровень. Мы ведь только в этом сезоне начали говорить, что у него в сборной России появился достойный наследник — Матвей Сафонов.