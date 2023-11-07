Биты вместо автоматов. Как друзья «Талибана»* могут взять медали чемпионата мира

Уникальный прецедент для мирового спорта на турнире по крикету в Индии.

Прямо сейчас в самой населенной стране мира идет один из главных спортивных турниров планеты Земля, за которым следит больше миллиарда человек по всему миру. Это чемпионат мира, или Кубок мира, по крикету, виду спорта, который скоро будет включен в олимпийскую программу. И играет на таком престижном турнире сборная Шредингера — она вроде бы существует, но выступает под флагом страны, которой уже нет. Она сама не под запретом, но на игру, которой она занимается, в ее же стране периодически происходят гонения. Как так получилось?

Спорт не для всех

Страна, как вы уже могли догадаться, — Афганистан. Крикет в нем однозначно первый по популярности вид спорта, далеко впереди футбола. Но при этом отношение властей к нему разнится в зависимости от пола игроков и результатов. Сейчас афганская сборная в Индии делает все возможное, чтобы вернуть крикет в свою страну, а свою страну — в крикет, забаву, в общем-то, светскую и радикальным исламом не приветствующуюся. И находится в шаге от попадания в четверку лучших в мире.

В 2018 году афганцы были допущены к так называемым тест-матчам, что означает вступление в клуб элитных сборных мира. Но самое удивительное, что через несколько лет афганцы успешно сыграли в квалификации на Кубок мира-2023 и отобрались в группу из 10 команд, которые участвуют в супертурнире (это также Индия, ЮАР, Новая Зеландия, Англия, Австралия, Бангладеш, Пакистан, Шри-Ланка, Нидерланды). Правда, за этот короткий промежуток времени, в 2021-м, к власти в Кабуле пришел террористический «Талибан»*, и иностранные сборные туда ездить не стремились. Что сделали афганцы? Заключили контракт с ОАЭ и играют там.

Вообще крикетный проект «Афганистан» стал международным. Например, у команды есть реальные проблемы с деньгами — так как международная федерация не может перечислять средства в Афганистан напрямую. Но сборную спонсирует индийский производитель молочной продукции. И разумеется, для многих история про афганскую сборную символизирует принцип «спорт вне политики». Команда своими победами дарит хоть какие-то улыбки людям в Афганистане после войн, на фоне бедности и недавнего землетрясения.

Более того — в сентябре Кубок мира по крикету прибыл в Кабул и был торжественно представлен публике. И это несмотря на то, что Международной федерации крикета руководят австралиец и новозеландец. Они сумели продавить решение и дистанцировались от взаимоотношений спорта и властей страны.

Защитники и герои мира

«Талибан»* не сразу разрешил крикету развитие в стране. В конце 1990-х — начале 2000-х эта организация уже приходила к власти, и тогда сначала запретила крикет. Но к 2000 году передумала — и в него снова заиграли. В 2021-м в Кабуле снова прошел первый при радикальных властях крикетный матч. «Здорово снова смотреть крикет», — рассказал собравшимся журналистам командир по имени Хамза.

Фото Reuters

На стадионе он руководил группой солдат, которая отвечала за безопасность, но признался, что одновременно с этим насладился игрой, а также сам является игроком в крикет. Играли две местные команды, Peace Defenders и Peace Heroes (то есть «Защитники мира» и «Герои мира»). Вход на стадион был бесплатным, однако каждого посетителя тщательно обыскивали бойцы. Женщин на стадионе не было. Группировка даже дала разрешение на проведение встречи против сборной Австралии.

Вроде бы спорт вне политики? Не совсем так. Как раз таки политика в спорт влезает не стесняясь. Во-первых, женский крикет в Афганистане запрещен — девушки из сборной бежали за границу, опасаясь за свою жизнь. На Кубке мира мужская сборная играет под старым светским флагом — черно-красно-зеленым, а не полотнищем «Талибана»*. Наконец, в том самом матче между «защитниками» и «героями» играли члены сборной Афганистана. Они представляют зарубежные клубы, но согласились собраться специально (под новой властью), чтобы сыграть. Именно поэтому в зарубежной диаспоре афганских крикетистов считают «соглашателями».

Матч Афганистан — Австралия во вторник подогревает и то, что именно австралийцы отказались играть с соперниками в январе в ОАЭ после запрета на существование женской сборной. Одна из звезд афганской сборной Рашид Хан ответил своим бойкотом Австралийской лиги крикета и отказался в ней играть — мол, если мы оскорбляем чувства австралийцев, то не стоит мне появляться — вдруг кого-то задену. Правда, конфликт через полгода разрешили.

Бойкоты

Перед матчем один из лучших боулеров (подающих мячи) Афганистана Равен Уль-Хак потроллил австралийцев: «Они отказались с нами играть серию один на один, интересно, теперь как они выйдут против нас на Кубке мира. Так #правачеловека или #2очка?» — поинтересовался Уль-Хак в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ. — Прим. «СЭ»). В Австралии раздавались призывы не выходить на матч, но федерация приняла логичное решение, заявив, что теперь организатором является международная федерация ICC, а не австралийцы. На Кубках мира в прошлом уже случались бойкоты — Австралия и Вест-Индия (сборная англоязычных стран Карибских островов) отказывались играть со Шри-Ланкой, Англия — с Зимбабве.

Фото Reuters

Кроме того, неоднозначно отношение радикалов к победам на Кубке мира. После сенсационной оплеухи чемпионам мира англичанам в Кабуле не было публичных празднований. Как передавало японское агентство Nikkei, «люди предпочли отметить победу в домах и социальных сетях». Оно ссылалось на анонимный источник в руководстве страны, который говорил, что «как мусульмане мы не должны этому радоваться — настоящая радость была два года назад от победы над врагом». Но официальных запретов не оглашалось.

А вот после победы над Пакистаном (на него радикальное движение, кстати, на так давно пыталось пойти войной) небольшое количество людей уже решилось высыпать на улицы — на свою Никольскую. И это было первое в истории публичное проявление спортивной радости за два периода власти террористической организации.

Наверное, здесь и кроется ответ на вопрос, какими соображениями руководствуются радикалы, когда разрешают одно и запрещают другое. Вряд ли религиозными — чем крикет как спорт отличается от футбола? Но если он приносит выгоду, игроки готовы с тобой пофотографироваться, и это популярно — стоит разрешать. Но вот к массовым празднествам стоит относиться осторожно. Правда, есть и противоположная сторона медали — если афганские крикетисты спокойно пользуются запрещенными у нас соцсетями, свободно говорят на английском и ездят по зарубежным странам, может быть, «диктатурность» нынешних властей Афганистана переоценивают? На Западе тоже многим казалось, что в СССР жизни нет. Впрочем, проверить это можно, только поехав лично и убедившись воочию — не думаю, что среди нас много желающих.

На данный момент Афганистан делит 4-6-е места в таблице Кубка мира, матч во вторник с Австралией будет решающим, а в последнем туре афганцы сыграют с ЮАР. Учитывая плотность таблицы, нужны две победы — тогда Афганистан попадет в четверку участников плей-офф и точно станет обладателем медалей Кубка мира, ведь матча за третье место на крикетном ЧМ не существует. Уникальный и невероятный случай для мирового спорта. Смотреть матчи можно в интернете на неофициальных стримах, либо официальные обзоры лучших моментов — на официальном сайте чемпионата.

* Террористическое движение, запрещено в РФ