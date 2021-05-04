Россиянка победила в самом скандальном матче в истории шашек. Извлекут ли уроки из случившегося?

Тамара Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по международным шашкам, победив в Варшаве Наталию Садовскую.

Россиянка Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по стоклеточным шашкам, обыграв на тай-брейке титульного поединка польку Наталию Садовскую. По ходу матча Садовская была в шаге от победы, но более опытная Тансыккужина сравняла счет, а затем дожала соперницу в блице. Широкая общественность наверняка не обратила бы внимания на этот успех, как не обратила на шесть предыдущих трофеев Тамары. Но скандал с российским флагом в четвертый день матча превратил события в Варшаве в политические и вывел спортивный результат далеко за рамки шашек.

У нас был бы прекрасный матч

— У нас очень хорошо складывался матч, — цитирует российскую спортсменку ТАСС. — Если бы не вмешательство лиц, которые позвонили и приказали ультимативно убрать флаг, то у нас был бы прекрасный матч. У нас хорошие отношения и с Наталией, и с Польской федерацией шашек. Сразу же после матча они извинились, сказали, что были вынуждены так поступить. Чтобы мне было легче, они приняли решение убрать польский флаг. Это было совместное решение организаторов и Наталии.

Скандальный инцидент с флагом произошел 27 апреля, на четвертый день поединка. Бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий прямо во время матча в ходе трансляции YouTube снял со стола наклейку с именем Тансыккужиной и флагом России, а затем убрал настольный российский флаг. Организатор матча объяснил свои действия ультимативным требованием главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки, который также является поляком и, видимо, лично заметил в чемпионском матче по шашкам нарушение антидопинговых санкций против России.

При этом в ВАДА заявляют, что не требовали убирать флаг прямо в ходе соревнований и организаторы вполне могли исправить свою оплошность по окончании игрового дня. Как бы то ни было, действия Павлицкого спровоцировали громкий политический скандал. В России демонстративную ликвидацию флага восприняли как надругательство над национальным символом и издевательство над нашим спортсменом. Тансыккужина подтвердила, что случившееся стало для нее шоком, в результате чего она не могла сосредоточиться на игре и уступила в классической партии.

Заочные извинения

Формально у Тамары были все основания для протеста — поскольку посторонние не имеют права входить в игровую зону в ходе поединка, а судья категорически отказался снимать флаг. Однако последующие события во многом нивелировали остроту ситуации. Во-первых, Павлицкий извинился за свои действия, признав неправоту. Во-вторых, Садовская по согласованию с организаторами в знак солидарности сняла со стола польский флаг, получив за это сотни восторженных комментариев от россиян в соцсетях. И в-третьих, Тансыккужина уже на следующий день выиграла классическую партию, восстановив баланс в счете. Ну а дальше судьба матча решалась исключительно в спортивной плоскости.

За свою победу Тансыккужина получила 12 тысяч евро призовых, а ее соперница — 9 тысяч евро. «Это скромные призовые, Тамара получала и более внушительные суммы, — считает тренер спортсменки Юрий Черток. — К примеру, когда мы лет 10—15 назад проводили турниры в Башкирии, призовые составляли по 30 тысяч». Впрочем, титульный поединок вообще мог не состояться. Ведь ранее он был намечен на 2020 год и должен был пройти сначала в Польше, а потом — в Москве и Санкт-Петербурге, но дважды срывался из-за пандемии и финансовых сложностей. Именно спешкой организаторы объясняют тот факт, что забыли о том, что Тансыккужина должна играть матч как нейтральная спортсменка. О необходимости соблюдения санкций вспомнили только на четвертый день турнира и только после звонка из ВАДА.

Шашки не являются олимпийским видом спорта, но ради повышения своего престижа международная федерация подписала Всемирный антидопинговый кодекс. Кстати, федерацию возглавляет эстонец Янек Мяги, а ее генеральным секретарем является россиянин Юрий Черток, тренер Тансыккужиной. Во время скандала с российским флагом Мяги, очевидно, был слишком занят работой на посту руководителя отдела пограничной политики Министерства внутренних дел Эстонии, так что международная федерация никак не отреагировала на громкий инцидент. Об извинениях со стороны FMJD мы знаем только со слов вице-президента Федерации шашек России Алексея Шонина. При этом ВАДА якобы взаимодействовала исключительно с польскими организаторами матча, угрожая из-за несоблюдения санкций аннулировать признание международной федерации.

Мелочный принцип

Какие же выводы мы должны сделать из всей этой истории? Во-первых, что антироссийские санкции являются для чиновников ВАДА причиной серьезной фрустрации. Агентство намерено добиваться их соблюдения даже в тех случаях, когда особого смысла в них нет. Навряд ли кто-то обратил бы внимание на российский флаг в шашках, если бы само агентство вдруг не забило тревогу. Известны случаи, когда ВАДА требовала убрать российский флаг и на более незначительных соревнованиях. Например, в автогоночной «Формуле-3». Очевидно, что уязвить Россию подобные истории могут только в случае скандалов, подобных тому, что случился в Варшаве.

Во-вторых, некоторые наши политики, связывавшие инцидент во время женского матча по шашкам с плохими российско-польскими отношениями, оказались неправы. Польские организаторы сделали все, чтобы загладить свою вину. А Садовская вообще повела себя сверхблагородно, учитывая события вокруг попытки провести матч в декабре прошлого года в России. Тогда Наталию продержали 45 часов на границе, ее тренеру пришлось въезжать в нашу страну через Белоруссию, а затем организаторы поединка отказались предоставить финансовые гарантии, после чего соревнования сорвались.

В третьих, стало ясно, что организаторы многих соревнований либо вообще не знают об антироссийских санкциях, либо не придают им значения. И начинают действовать только после окрика ВАДА. Это приводит к тому, что российскую символику приходится заклеивать в пожарном порядке, срывать в ходе соревнований и так далее. Это обостряет ситуацию и может отразиться на ходе спортивной борьбы. С одной стороны, наши спортсмены могут предвидеть подобное развитие ситуации и попытаться заранее решить данную проблему. С другой стороны, задача спортсменов — соревноваться. А соблюдение санкций входит в компетенцию организаторов. И, раз уж они подписали Антидопинговый кодекс, то именно они должны заранее позаботиться о том, чтобы исключить претензии ВАДА.