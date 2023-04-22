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Сегодня, 13:29

Журова назвала Китай и Кубу самыми безопасными странами для российских спортсменов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту, ныне депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала прорабатывание совместного плана Кубой и Россией для участия в соревнованиях.

«Ряд видов спорта вообще в Китае не развивается и условия этому не располагают. Поэтому нужно менять континенты и в Латинской Америке, есть возможность соревноваться не совсем с латинскими странами, но близко. На Кубке есть база, там комфортно. Будем честны, там будет просто комфортно. Китай и Куба — это самые безопасные страны, в которых не будет никаких провокаций. Спортсмены могут спокойно готовиться», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Россия и Куба прорабатывают совместный план спортивных мероприятий по 20 видам спорта.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/10816226-zhurova-kitaj-i-kuba-samye-bezopasnye-strany-dlya-rossijskih-sportsmenov.html
Светлана Журова
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