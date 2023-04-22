Журова назвала Китай и Кубу самыми безопасными странами для российских спортсменов

Олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту, ныне депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала прорабатывание совместного плана Кубой и Россией для участия в соревнованиях.

«Ряд видов спорта вообще в Китае не развивается и условия этому не располагают. Поэтому нужно менять континенты и в Латинской Америке, есть возможность соревноваться не совсем с латинскими странами, но близко. На Кубке есть база, там комфортно. Будем честны, там будет просто комфортно. Китай и Куба — это самые безопасные страны, в которых не будет никаких провокаций. Спортсмены могут спокойно готовиться», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Россия и Куба прорабатывают совместный план спортивных мероприятий по 20 видам спорта.