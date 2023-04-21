Матыцин пригласил кубинскую делегацию на Фестиваль студенческого спорта и «Игры будущего»

Министр спорта Олег Матыцин пригласил кубинскую делегацию посетить Международный фестиваль студенческого спорта, «Игры будущего» и форум «Россия — спортивная держава».

Сегодня, 21 апреля, Матыцин провел в Каракасе (Венесуэла) встречу с председателем Национального института спорта, физического воспитания и отдыха Республики Куба Освальдо Венто Монтильером. Совместно главы ведомств обсудили план спортивных мероприятий по 20 видам спорта.

«Приглашаю кубинскую делегацию принять участие в Международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге, международном технологичном турнире «Игры будущего» в Казани, а также в традиционном форуме «Россия — спортивная держава» в Перми», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Сообщается, что Матыцин и Монтильер в разговоре уделили особое внимание развитию сотрудничества между университетами и научными центрами.