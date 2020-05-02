Зараженный коронавирусом врач выпал из окна воронежской больницы

Врач скорой помощи Новоусманской больницы в Воронежской области Александр Шулепов, у которого обнаружили коронавирус, выпал из больницы, где он проходил лечение. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации источника, департамент здравоохранения региона ведет расследование данного происшествия.

Местные СМИ утверждают, что Шулепов находится в реанимации с переломом основания черепа.

В конце апреля Шулепов записал видео со своим коллегой Александром Косякиным, на котором сообщили, что у него подтвердился коронавирус, но его заставляют работать и не обеспечивают защитными костюмами. При этом в департаменте здравоохранения назвали эти сообщения фейком.

По последним данным Worldometers на 2 мая, всего выявлен 3 467 723 случая заражения коронавирусом. Умерших — 243 796 человек, выздоровело — 1 113 864.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 2 мая всего зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 222 летальных исхода, выздоровели 15 013 человек.