Юрист оценила шансы российских федераций оспорить исключение спортсменов с международных турниров в CAS

Юрист Анна Анцелович в разговоре с «СЭ» оценила шансы российских спортивных федераций оспорить решения международных организаций об исключении спортсменов с соревнований.

«Мы можем оспаривать эти решения в Спортивном арбитражном суде (CAS). Запрет на участие в соревнованиях — это приостановка либо исключение членства. Мы все это прекрасно знали еще по истории с ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики), для которой после приостановки членства была разработана специальная концепция нейтрального статуса. Но еще на примере ВФЛА мы знаем, что это целая процедура — вам предъявляют обвинение, у вас есть возможность ответить на него, все это рассматривают. То есть перед вынесением решения соблюдается процедура приостановки членства. Я так понимаю, в данной ситуации ни одной федерации не дали возможности представить свою позицию. Это, конечно, несоблюдение процедур», — сказала Анцелович «СЭ».

Также юрист рассказала о различиях между рекомендацией МОК и решениями международных спортивных федераций.

«Эти решения уже юридические, в отличие от тех же рекомендаций МОК. Хотя попытаться обжаловать можно и эти рекомендации. Решения федераций должны подлежать обжалованию в CAS. Если обе стороны согласны, такие споры могут быть рассмотрены достаточно быстро. Но если международные федерации будут против, ускоренного рассмотрения не будет. К сожалению, при неускоренном рассмотрении сроки могут растянуться до нескольких месяцев», — добавила Анцелович.

Ранее о планах обратиться в CAS заявили в РФС и ФХР.