НОК Норвегии потребовал отстранить россиян от международных соревнований

В Норвегии потребовали отстранить всех российских спортсменов от международных соревнований

Норвежский олимпийский и паралимпийский комитет и конфедерация видов спорта требуют отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, информирует ТАСС со ссылкой на сообщение организации.

«У комитета есть четкое мнение, что российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в международных спортивных мероприятиях за пределами России и Белоруссии», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, там считают, что необходимо приостановить членство в международных организациях представителей спортивного руководства России и Белоруссии.

«Таким образом, комитет через свои 55 национальных спортивных федераций призывает международные спортивные федерации последовать этому. Он также хочет призвать другие международные спортивные организации, в том числе Международный олимпийский и паралимпийский комитеты придерживаться такой же точки зрения», — отмечает организация.