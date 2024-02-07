Всероссийская Спартакиада сильнейших: расписание соревнований по биатлону
II Всероссийская Спартакиада среди сильнейших спортсменов в 2024 году пройдет с 9 по 18 февраля. Турнир по биатлону будет проходить с 10 по 18 февраля в лыжно-биатлонном комплексе в Златоусте. Прямая трансляция соревнований будет проходить в эфире федерального спортивного телеканала «Матч ТВ». Точное расписание трансляций будет известно позднее.
Всероссийская Спартакиада сильнейших: расписание соревнований по биатлону
10 февраля, суббота
Спринт, мужчины — 9:35
Спринт, женщины — 12:20
11 февраля, воскресенье
Гонка преследования, мужчины — 9:30
Гонка преследования, женщины -12:00
13 февраля, вторник
Индивидуальная гонка, мужчины — 9:00
Индивидуальная гонка, женщины — 12:30
16 февраля, пятница
Смешанная эстафета — 10:30
17 февраля, суббота
Эстафета, женщины — 9:00
Масс-старт, мужчины — 12:45
18 февраля, воскресенье
Масс-старт, женщины — 9:30
Эстафета, мужчины — 12:30
Время начала соревнований — московское.
Основная информация о II Всероссийской Спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».
Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация