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7 февраля, 13:00

Всероссийская Спартакиада сильнейших: расписание соревнований по биатлону

Турнир по биатлону на Всероссийской Спартакиаде сильнейших пройдет с 10 по 18 февраля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Екатерина Юрлова-Перхт.
Фото СБР

II Всероссийская Спартакиада среди сильнейших спортсменов в 2024 году пройдет с 9 по 18 февраля. Турнир по биатлону будет проходить с 10 по 18 февраля в лыжно-биатлонном комплексе в Златоусте. Прямая трансляция соревнований будет проходить в эфире федерального спортивного телеканала «Матч ТВ». Точное расписание трансляций будет известно позднее.

Всероссийская Спартакиада сильнейших: расписание соревнований по биатлону

10 февраля, суббота

Спринт, мужчины — 9:35

Спринт, женщины — 12:20

11 февраля, воскресенье

Гонка преследования, мужчины — 9:30

Гонка преследования, женщины -12:00

13 февраля, вторник

Индивидуальная гонка, мужчины — 9:00

Индивидуальная гонка, женщины — 12:30

16 февраля, пятница

Смешанная эстафета — 10:30

17 февраля, суббота

Эстафета, женщины — 9:00

Масс-старт, мужчины — 12:45

18 февраля, воскресенье

Масс-старт, женщины — 9:30

Эстафета, мужчины — 12:30

Время начала соревнований — московское.

Основная информация о II Всероссийской Спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Биатлон
Всероссийская Спартакиада 2024
Сборная России по биатлону
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