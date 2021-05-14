Бойцы ММА Авсарагова и Джоджуа стали амбассадорами БЕТСИТИ

Букмекерская компания БЕТСИТИ подписала контракты с двумя амбассадорами из мира смешанных единоборств. Ими стали восходящая звезда Bellator в наилегчайшем весе Диана Авсарагова и выступающая в аналогичной категории в UFC Лиана Джоджуа.

Контракты рассчитаны на один год с возможностью пролонгации. По условиям соглашений, спортсменки стали бренд-амбассадорами БЕТСИТИ и примут участие в его маркетинговых и коммуникационных кампаниях. Например, Авсарагова и Джоджуа выступят в роли прогнозистов в преддверии значимых турниров UFC, станут героями спецпроектов БЕТСИТИ и предложат подписчикам поучаствовать в захватывающих челленджах с возможностью выиграть ценные призы. В частности, новые амбассадоры компании поделятся своими прогнозами на несколько поединков UFC 262, которые состоятся в ночь с 15 на 16 мая.

БЕТСИТИ активно расширяет команду амбассадоров. Ранее бренд заключил соглашение с популярной телеведущей Матч ТВ Софьей Тартаковой. В планах компании — продолжить активную работу на рынке спортивного маркетинга.

Юрий Нестеров, СЕО БЕТСИТИ: «На сегодня смешанные единоборства очень быстро набирают популярность. Подписание ярких представительниц MMA положительно скажется на восприятии бренда БЕТСИТИ у целевой аудитории, которая в значительной мере представлена среди фанатов единоборств. Мы запланировали масштабные проекты с Дианой и Лианой: и уверены, что их поклонники и наши клиенты положительно воспримут наши активации».