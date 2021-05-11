Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал теракт в казанской школе №175.

«Хочу принести соболезнования! Мы всем миром должны поддержать родителей погибших детей. Сейчас надо разбираться, как оружие попало в руки 19 летнего фашиста. Я не удивлюсь, если оружие есть и у более малолетних людей. Нужно ужесточать процесс выдачи оружия. Сейчас начнут вопить, что это будет ограничения свободы прав человека.

Только ограничения свободы прав одного человека оборачивается в потерю нескольких десятков жизней. Вопрос к системе охраны тоже выставлен отдельно. Как можно спокойно пройти в школу и делать такие фашистские действия?", — сказал Билялетдинов «СЭ».

Также Билялетдинов считает, у подрастающего поколения отсутствуют все ценности.

«Это общемировая политическая проблема. Идет развал всех государств, если рассуждать геополитически. Начинают давить с самой болезненной части — детей. Мы стоим в ряду первых стран, которых хотят развалить засчет подрастающего поколения. Война идет против подрастающего поколения. Достаточно посмотреть, что вызывает у всех воодушевления. Вот и подросло поколение, которое лишено всех ценностей. Ум одного недоумка дал свои плоды. Это настоящий фашист, которого мы проглядели! Это страшно. Этот ужас не описать словами», — добавил Билялетдинов.

Сегодня, 11 мая, молодой человек с огнестрельным оружием напал на школу в Казани и открыл огонь. На данный момент известно, что погибли 7 детей и учительница, а 20 человек получили ранения.

(Владимир Пушкарев)