Поздняков наградил шашистку Тансыккужину

Россиянка Татьяна Тансыккужина, недавно защитившая в Польше титул чемпионки мира по шашкам, получила из рук главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова специальный приз «За проявленное благородство».

Напомним, что во время матча за мировую корону по шашкам в Польше организаторы прямо во время одной из партий решили убрать со стола флаг России. Это было сделано во исполнение санкций, наложенных на страну вердиктом CAS в декабре прошлого года.

«Тамара проявила характер, оказавшись в таком непростом положении, и добилась победы. Многие говорили, что нужно подать апелляцию, переиграть партию, но Тансыккужина в спортивной борьбе доказала, что она сильнейшая. Конечно, такие поступки никого не оставят равнодушным», — подчеркнул Поздняков.

Награждение произошло в рамках вручения ежегодной премии Федерации спортивных журналистов России «Серебряная лань».

«Думаю, этот эпизод войдет в историю спорта. Наверное, организаторы хотели своим импульсивным поведением соблюсти правила, или даже помочь своей спортсменке. Но вышло все наоборот, мне удалось проявить спортивный характер и преодолеть трудности. Я понимала, что лучшим выходом из этой ситуации станет победа», — сказала Тансыккужина.

Кроме Тансыккужиной, приз от ОКР и российского комитета Фэйр-плей присужден и ее сопернице, двукратной чемпионке мира по шашкам Наталье Садовской — та в знак солидарности с россиянкой тоже убрала флаг Польши со своей половины стола.

Также дипломом российского комитета Фэйр-плей за организацию и проведение благотворительного матча «Сборная — России» была отмечена мужская национальная команда страны по шахматам. Все вырученные от матча средства были направлены в региональные больницы, борющиеся с пандемией коронавируса.

(Антон Бабошин)