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Умер бодибилдер Евгений Мишин

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бодибилдер Евгений Мишин
Евгений Мишин.
Фото Global Look Press

Российский бодибилдер Евгений Мишин умер на 49-м году в жизни в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщил американский культурист Дэйв Палумбо.

«Мне очень грустно сообщать, что мой дорогой друг Евгений Мишин скончался в возрасте 48 лет. Причина смерти на данный момент неизвестна. Сообщается, что он перестал дышать, врачи безуспешно пытались реанимировать его в течение 45 минут.

Он был одним из самых преданных людей, которых я когда-либо встречал. Для меня было честью называть его своим другом. Его семье, любимым и друзьям будет его не хватать», – написал Палумбо в соцсетях.

Мишин начал заниматься бодибилдингом в 1990 году. Он несколько раз участвовал в соревнованиях «Мистер Олимпия».

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Умер российский бодибилдер Евгений Мишин
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