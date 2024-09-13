Сборная России стала третьей по общему количеству медалей на Всемирных играх кочевников

Российский спортсмены заняли третье место по общему числу медалей на Всемирных играх кочевников, которые прошли в Астане.

Сборная России завоевала 47 наград — 12 золотых, 10 серебряных и 25 бронзовых. Первое место заняли спортсмены из Казахстана, 114 медалей — 43 золота, 34 серебра и 37 бронз. Второе место — у Киргизии (65 медалей — 19-21-25).

В основу Всемирных игр кочевников входят соревнования по этническим видам спорта.