Сборная России выиграла 11 медалей 10 сентября на Всемирных играх кочевников

Сборная России 10 сентября завоевала 11 медалей на Всемирных играх кочевников в Астане.

На счету россиян 2 золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей. Золото выиграли мас-рестлеры Айсен Атастыров (весовая категория до 80 кг) и Евгений Пиконин (до 90 кг).

Сборная России с 22 медалями (4+4+13) занимает четвертое место в медальном зачете Всемирных игр кочевников. Соревнования проходят в Астане (Казахстан) с 8 по 13 сентября.