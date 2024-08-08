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Дегтярев сообщил, что Калининград может принять летние российско-китайские Игры-2026

Алина Савинова
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что летние юношеские российско-китайские Игры-2026 могут пройти в Калининграде.

«Мы работаем с нашими партнерами из Китайской Народной Республики. У нас в январе пройдут юношеские российско-китайские Игры по зимним видам спорта на Сахалине. В 2026 году планируем летние Игры, выбираем регион в России, мы смотрим в сторону западных. Высока доля вероятности, что мы их проведем в самом западном регионе — в Калининградской области», — приводит ТАСС слова Дегтярева.

Министр спорта отметил, что обсуждал данный вопрос с врио губернатора региона Алексеем Беспрозванных, и он, как глава области, готов принять соревнования.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
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