В Международной федерации шашек рассказали о возвращении гимна и флага России

Президент Международной федерации шашек (IDF) Владимир Лангин прокомментировал решение о возвращении российским и белорусским спортсменам флага и гимна на соревнованиях.

По словам Лангина, решение встретило «некоторое сопротивление».

«Хочу подчеркнуть, что мы были одной из немногих федераций, кто не прекращал участие спортсменов из этих стран, несмотря на давление. Это первый турнир, где россияне и белорусы играют под своим флагом, что дает соревнованиям особый статус», — цитирует Лангина ТАСС.

Чемпионат мира по русским шашкам проходит в Московской области с 5 по 15 сентября.