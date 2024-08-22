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Сегодня, 17:08

Васильев: «Российский флаг будет возвышаться на всех соревнованиях точно так же, как солнце встает по утрам»

Сергей Жуков
корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» поздравил россиян с Днем государственного флага.

«Российский флаг будет возвышаться на всех международных спортивных соревнованиях точно так же, как солнце встает по утрам. Это неизбежный факт. Сомнений никаких быть не может. Любой гражданин страны должен гордиться историей России и всей атрибутикой: гербом, флагом, гимном. Это важные составляющие истории и факторы, объединяющие наш народ. Конечно, мы с гордостью чтим наш флаг, мы им гордимся. Когда звучит гимн и поднимается флаг, гордость присутствует. Даже ком к горлу подкатывает. Агитировать за то, чтобы гордиться своим флагом, излишне. Любой нормальный гражданин России обязан гордиться флагом, гимном и гербом своей страны», — сказал Васильев «СЭ».

День флага России отмечается ежегодно в фиксированную дату — 22 августа.

Дмитрий Васильев (биатлон)
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