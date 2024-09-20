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В федерации чирлидинга удивлены предложением исключить вид спорта из школьной программы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Первый вице-президент федерации чирлидинга и чир-спорта России Валентина Новикова назвала странным предложение исключить чирлидинг из школьных уроков физкультуры.

«Это достаточно странно. Мы как раз говорим о том, что спорт должен быть вне политики, он не виноват в том, что он так называется. Чирлидингом занимаются тысячи людей, я бы даже сказала, что истоки чирлидинга мы усматриваем в наших советских традициях, потому что во время парада физкультурников было много акробатических этюдов, которые сейчас используются в методике построения чирлидинговых программ. В прошлом году чирлидинг стоял в программе президентских соревнований и прошел успешно.

Не понимаю, зачем это привязывать к политике, потому что у нас многие виды спорта пришли с Запада: хоккей — из Канады, футбол — из Англии, баскетбол — тоже не из России. Так что это очень оголтелое поведение, популизм современного времени, зачем это делать — я не понимаю», — цитирует ТАСС Новикову.

 
Национальные соревнования по&nbsp;чирлидингу-2021. «Давайте тогда запретим футбол!» Реакция чирлидеров на запрет их вида спорта в школе
Источник: ТАСС
Валентина НОВИКОВА
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