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Дегтярев заявил, что фонд по поддержке спорта появится в России до конца года

Алина Савинова
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, когда в стране появится фонд по поддержке спорта, который будет формироваться за счет целевых отчислений от азартных игр.

«Президент нам поставил сроки: до 10 сентября законопроект будет внесен в Государственную думу. Депутаты, я надеюсь, нас поддержат. Я думаю, до нового года фонд будет точно создан», — приводит ТАСС слова Дегтярева.

Основными целями деятельности фонда должны стать дополнительная поддержка детско-юношеского и массового спорта, спортивных школ, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, общероссийских и региональных спортивных федераций, реализация новых форматов международных спортивных соревнований и развитие спортивной инфраструктуры.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
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