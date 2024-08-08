Дегтярев заявил, что фонд по поддержке спорта появится в России до конца года

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, когда в стране появится фонд по поддержке спорта, который будет формироваться за счет целевых отчислений от азартных игр.

«Президент нам поставил сроки: до 10 сентября законопроект будет внесен в Государственную думу. Депутаты, я надеюсь, нас поддержат. Я думаю, до нового года фонд будет точно создан», — приводит ТАСС слова Дегтярева.

Основными целями деятельности фонда должны стать дополнительная поддержка детско-юношеского и массового спорта, спортивных школ, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, общероссийских и региональных спортивных федераций, реализация новых форматов международных спортивных соревнований и развитие спортивной инфраструктуры.