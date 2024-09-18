Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 15:05

Адвокат Бушманов рассказал, кто из российских спортсменов может попасть в реестр военнообязанных

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Адвокат Игорь Бушманов рассказал «СЭ» о том, могут ли российские спортсмены оказаться в реестре электронных повесток для военнообязанных.

«В соответствии с действующим законодательством, профессиональные спортсмены, имеющие звание: «Мастер спорта России» или «Мастер спорта международного класса», имеют право на отсрочку от призыва. Однако, отсрочка предоставляется только в том случае, если спортсмен входит в состав сборной команды России по соответствующему виду спорта», — сказал Бушманов «СЭ».

Также Бушманов объяснил, что означает попадание в реестр электронных повесток.

«Важно понимать, что сам по себе сайт с реестром не означает автоматического получения повестки. Это всего лишь электронный канал для направления повесток, который дополняет традиционные способы: личное вручение, отправка по почте. Получение повестки через сайт — это только первый шаг. Сама по себе повестка не является основанием для мобилизации. Она лишь уведомляет гражданина о необходимости явиться в военкомат для уточнения данных или решения вопроса о призыве. Однако, стоит помнить, что в экстренных ситуациях, связанных с объявлением мобилизации, законодательство может претерпевать изменения, и отсрочка может быть отменена», — добавил Бушманов.

Начиная с 17 сентября 2024 года в России в тестовом режиме был запущен сайт реестра электронных повесток для военнообязанных. В настоящее время сервис тестируется в Рязанской области, Сахалинской области и Республике Марий Эл.

Александр Абустин

Читайте также
Украинский боксер Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова
Сербский дзюдоист дисквалифицирован за то, что перекрестился на Олимпиаде
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Армейцы вскрыли динамовцев их же оружием, нападающего «Салавата» унесли со льда на носилках. Что произошло в КХЛ 17 сентября
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Популярное видео
«Авангард» проиграл третий раз, страшная травма Кузьмина
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Мини-кризис «Торпедо» и операция Сорокина
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Немировски может лишиться поста, СКА выиграл натужно
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Третье подряд поражение «Металлурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости