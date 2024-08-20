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Париж-2024

Сегодня, 17:05

Депутат Обухов: «СССР и Россия всегда были, будут и останутся велики спортивными державами»

Зарина Халимхонова
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Депутат Госдумы РФ Сергей Обухов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о развитии отечественного спорта в условиях отстранения от международных стартов.

«СССР и Россия всегда были, будут и останутся велики спортивными державами. Отстранение от международных стартов значительно усложняет развитие спорта. Был продолжительный период, когда наша страна не участвовала в Олимпийских играх и международных соревнованиях, но это не помешало быть феноменальному успеху на первых же Играх в Хельсинки. Проблема здесь в нашей самодостаточности: будет ли осуществляться поддержка детского спорта и будут ли собирать союзников для проведения международных соревнований. Будут у нас спортивные союзники — будут к нам с удовольствием приезжать», — сказал Обухов «СЭ».

На Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 россиян в нейтральном статусе. В активе сборной России одна медаль — теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в парном разряде.

Сергей Обухов
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