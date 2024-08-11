Мамедов не видит пользы для России, если Коу возглавит МОК

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что в случае назначения на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) нынешнего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу всему российскому спорту грозит судьба легкой атлетики.

«Уйдет Бах, придет какой-нибудь другой фантазер, поэтому я не думаю, что кардинально что-то изменится. Хочешь не хочешь, а с Бахом был хоть какой-то контакт. А придет ему на смену какой-нибудь легкоатлет, который нас не то что не любит, даже ненавидит, и будет то же самое, что и с нашей федерацией легкой атлетики», — приводит слова Мамедова ТАСС.

10 августа глава МОК Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок. Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции. На данный момент единственным, кто озвучил желание побороться за этот пост, стал Коу.