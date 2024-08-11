В Ростове-на-Дону отметили День физкультурника

В День физкультурника на гребном канале «Дон» в Ростове состоялось сразу несколько спортивных мероприятий — фестиваль «Всей семьей на спорт», финалы Спартакиады среди работников органов исполнительной и законодательной власти, областные соревнования по различным видам спорта.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев побывал на площадках соревнований, пообщался с их участниками.

«На всех спортплощадках, на которых побывал, я видел улыбки на лицах. В соревнованиях участвуют семьи, они довольны и счастливы, а главное — нацелены на победу. В Ростовской области почти половина жителей занимается физкультурой. Подобные праздники проходят в каждом муниципальном образовании региона», — отметил Василий Голубев.

Губернатор вручил награды заслуженным спортсменам и тренерам. В прошлом году в различных состязаниях донские атлеты завоевали свыше четырех тысяч медалей — почти на тысячу больше, чем годом ранее. В федеральном рейтинге по количеству спортсменов, спортивных объектов и организаций ростовский регион занимает пятое место.

В рамках Года семьи состоялся фестиваль «Всей семьей на спорт», в котором приняли участие родители, дети, бабушки и дедушки. Они соревновались в эстафетах, дартсе, перетягивании каната, других семейных стартах.

Состоялась и общегородская Спартакиада, в которой приняли участие и работники органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области. Она проводится с 2018 года по шести видам спорта: мини-футболу, пляжному волейболу, уличному баскетболу, легкой атлетике, плаванию и северной ходьбе. В текущем году в соревнованиях приняли участие сотни служащих.

На гребном канале в этот день прошли гонки на лодках класса «Дракон», соревнования по спортивному ориентированию, велоспорту BMX, маунтинбайку, самокатам, турнир по бодибилдингу, а также ночной забег на дистанциях 1,5 км, 5 км и 10 км.