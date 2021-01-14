Великая поблагодарила юристов ОКР от имени спортсменов

Возглавляющая комиссию спортсменов ОКР фехтовальщица Софья Великая после заседания, посвященного вердикту CAS по иску ВАДА против РУСАДА, поблагодарила представителей российской стороны в суде.

— Были обсуждены основные аспекты, волнующие спортсменов, так как соревнования продолжаются, — напомнила Великая. — А до решения CAS ВАДА настаивала на отстранении нас от чемпионатов мира, Европы и других международных турниров. Мотивировочную часть, опубликованную только сегодня, мы не затрагивали. Хотелось бы поблагодарить юристов, адвокатов и представителей всех наших организаций в суде за проделанную большую работу — срок санкций сокращен, запрошенное ВАДА наказание смягчено. Конечно, это большой прогресс, и теперь атлеты могут спокойно готовиться к стартам.

(Антон Бабошин)