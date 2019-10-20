В США школьный тренер разоружил ученика с дробовиком с помощью объятий

Школьный тренер Кинен Лоу смог обезоружить ученика в Портленде (штат Орегон, США). Он заключил его в объятия после того, как тот пришел в школу с заряженным дробовиком, сообщает ABC.

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, случился 17 мая, однако только сейчас прокуратура округа опубликовала запись произошедшего. На ней видно, как тренер заключает ученика Энджела Гранадос-Диаса в объятия, после чего подбегает другой преподаватель и забирает оружие.

На место прибыли полицейские, подростка заключили под стражу. Гранадос-Диас признал свою вину в том, что пронес заряженное огнестрельное оружие в общественное место. Он три года будет находиться под надзором властей.