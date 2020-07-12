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В России за сутки — 6 615 новых случаев коронавируса

10:50
Коронавирус в России. Фото AFP
Коронавирус в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 6 615 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 130 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 615 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (679), Санкт-Петербурге (293), Свердловской области (286), Ханты-Мансийском АО (267) и Алтайском крае (232).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 727 162 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 335 летальных исходов, выздоровел 501 061 человек.

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