В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 6 615 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 130 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 615 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (679), Санкт-Петербурге (293), Свердловской области (286), Ханты-Мансийском АО (267) и Алтайском крае (232).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 727 162 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 335 летальных исходов, выздоровел 501 061 человек.