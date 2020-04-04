В России возбуждено первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе. А все из-за публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении ложной информации о коронавирусе.

Дело возбуждено из-за публикации в соцсети «ВКонтакте». Так, поздно вечером 2 апреля в сообществе «Новости Сестрорецка» появилось сообщение, что за день до этого у неназванного посетителя одной из поликлиник города обнаружили коронавирус, сообщают «Известия».

Обвиняемый написал, что зараженного коронавирусом гражданина направили в специальный бокс и отпустили из поликлиники добираться на общественном транспорте без какого-либо сопровождения и принятия мер безопасности. При этом отмечалось, что с больным в контакт вступали медицинские работники и другие пациенты.

После проверки прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга приняла решение возбудить уголовное дело в отношении нарушителя.

Действующими законодательством предусмотрен штраф от 300 до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения ложной информации был причинен вред здоровью, сумма штрафа увеличивается до 1,5 миллиона рублей, срок лишения свободы остается тем же. Если же фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 миллиона до двух миллионов рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.