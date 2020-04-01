В России разработали способ уничтожения коронавируса

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, сообщают «Известия».

Как пишет издание, специалисты выяснили, что обработанная холодной плазмой вода может стать оружием против коронавируса SARS-CoV-2. Сообщается, что разработанная учеными жидкость получила название «Магнарил». Технология работает следующим образом: установка производит холодную плазму — газ из заряженных и незаряженных частиц, который поступает в простую воду. После этого атомы теряют часть электронов и не могут соединиться в молекулу H20. Это приводит к появлению различных форм кислорода и водорода, которые и повреждают клетки вирусов. Кроме того, «Магнарил» разрушает вирусы за счет хлорноватистой кислоты.

— Одна десятая процента соли такой кислоты в воде препятствует размножению коронавируса, — приводят «Известия» слова главы компании «Магнарил аква лаб» Дмитрия Балаболина. — Сама же кислота гораздо активнее своей соли. Это позволяет предположить, что такая жидкость не только остановит размножение, но и убьет патоген.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли, выздоровело — 121.