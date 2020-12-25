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В Москве полностью снесли спорткомплекс «Олимпийский»

Спорткомплекс «Олимпийский». Фото Telegram-канал «Москва. Новости»
Спорткомплекс «Олимпийский». Фото Telegram-канал «Москва. Новости»

В Москве в ходе реконструкции снесли здание спорткомплекса «Олимпийский», сообщает Telegram-канал «Москва. Новости».

Сообщалось, что общая сумма затрат на реконструкцию спорткомплекса оценивается в 400 миллионов долларов.

1 января СК «Олимпийский» был закрыт на реконструкцию. 3 марта стартовал снос главной арены, а 30 марта в спорткомплексе возник пожар на шестом этаже из-за искры, попавшей на воздуховод. Объект был построен в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В нем неоднократно проводились спортивные состязания и концерты отечественных и зарубежных исполнителей.

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