В Москве 130 человек стали донорами плазмы для больных коронавирусом

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 130 человек в столице стали донорами плазмы, которая используется в качестве лечения коронавируса.

— Врачи отмечают, что пациенты с коронавирусом после переливания плазмы быстрее идут на поправку, — приводит Telegram-канал оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом слова Раковой. — По решению Клинического комитета, переливание в первую очередь проводится пациентам в критическом состоянии. Донорами плазмы стали порядка 130 человек, еще более 200 потенциальных доноров ожидают результатов проверки. Мы благодарны москвичам, которые откликаются. На горячую линию для доноров поступило уже более 2,5 тыс. звонков. Мы надеемся, что с каждым днем у нас будет увеличиваться и количество выздоровевших, и количество доноров плазмы.