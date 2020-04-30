В мире от коронавируса выздоровели более 1 миллиона человек

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция. По данным Worldmeters на день 30 апреля, заболели уже 3 222 468 человек.

Из них выздоровели 1 005 580 человек, скончались 228 270.

Больше всего заболевших и пошедших на поправку в США — 1 064 572 и 147 411 человек соответственно.

В России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.