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В мире от коронавируса выздоровели более 1 миллиона человек

11:20
Пандемия коронавируса в мире. Фото Reuters
Пандемия коронавируса в мире. Фото Reuters
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В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция. По данным Worldmeters на день 30 апреля, заболели уже 3 222 468 человек.

Из них выздоровели 1 005 580 человек, скончались 228 270.

Больше всего заболевших и пошедших на поправку в США — 1 064 572 и 147 411 человек соответственно.

В России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.

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