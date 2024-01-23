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Сегодня, 15:02

В агентстве КРОС заявили, что экипировка российских спортсменов продумана до мелочей

Артем Бухаев
Корреспондент
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Вице-президент по стратегическим коммуникациям агентства КРОС Мария Ярина прокомментировала ситуацию с развитием российских производителей спортивной экипировки.

«В большом спорте уже немало российских брендов: Forward, BOSCO, ZASPORT и другие. Все крупные соревнования последних лет запомнились отличительными элементами российской формы. Каждый выход спортсменов нашей делегации всегда сопровождался пониманием, что это одна из самых не только сильных, но и стильных команд. Потому что у отечественной экипировки всегда очень продуманные образы вплоть до мелочей. И эта форма становится гарантом качества. Не случайно многие амбассадоры российских производителей — известные спортсмены, а модный спортивный стиль одежды в стране связан с формой национальной сборной. Большой всплеск такой моды наблюдался перед зимними Олимпийскими играми в Сочи, когда многие стали покупать и носить футболки с наименованием нашей страны», — сказала Ярина в рамках форума-выставки «Россия».

Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября, за 100 дней до начала первого международного турнира по фиджитал Игры будущего, и будет проходить до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. На ней собраны экспозиции 89 регионов страны.

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