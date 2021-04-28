Тренер сборной России по шашкам отреагировал на снятие флага РФ во время матча в Польше

Генеральный секретарь Всемирной федерации шашек и главный тренер сборной России Юрий Черток прокомментировал новость о снятии российского флага во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам среди женщин между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полячкой Натальей Садовской.

«Это прямое нарушение регламента. Кроме главного судьи никто не может подойти к столу и даже в игровую зону, только участники и главный судья. Он был категорически против. Главный арбитром был Айрат Нургазиев из Казахстана. Все поддерживают такую оценку, что это было грубое вмешательство в игровой процесс.

Она потеряла много времени. Хотя мы и ожидали этого дела, но, естественно, не во время партии. Это могли сделать и до партии, и после, когда угодно. То, что флаг убрали во время игры, выбило Тамару Михайловну из колеи. Я сам смотрел матч и не сразу понял, что произошло, как раз отвлекся в этот момент. Я подумал, что же она так долго сидит и не делает очевидные ходы, о чем размышляет. Ругался даже про себя. Потом только мне позвонили и рассказали, что произошло», - приводит слова Чертка RT.

Во время матча за звание ЧМ по международным шашкам среди женщин в Польше организатор убрал со стола флаг России. Объяснили решение распоряжением президента ВАДА.