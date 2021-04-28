Журова назвала неуважением инцидент со снятием российского флага на ЧМ по шашкам

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» новость о снятии российского флага во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам среди женщин

«Это неуважение. Оно заключается в неправильной организации турнира. Международная федерация шашок должна была до чемпионата мира понимать, как ей действовать в случае с Россией. Если они это не сделали — это их проблемы. Нужно смотреть регламент, есть ли вообще возможность кому-либо мешать проведению игры. Если такой пункт в регламенте есть, то точно нужно подавать протест. Это было неприлично и неэтично. Такое поведение вполне может сбить спортсмена, задеть его патриотические чувства. Видимо, организаторам дали нагоняй, и они сразу побежали убирать российский флаг. Ни о чем другом их голова уже не думала», — сказала Журова «СЭ».

Флаг России убрали со стола во время матча за звание ЧМ по международным шашкам среди женщин в Польше, где местная спортсменка Наталья Садовская четвертый день играет с россиянкой Тамарой Тансыккужиной. Объяснили такое решение распоряжением президента ВАДА.

28 апреля шестикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина назвала полной неожиданностью произошедшее.

(Владимир Пушкарев)