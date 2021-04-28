Галустян отреагировал на инцидент с флагом РФ на турнире по шашкам: «Сколько еще об нас будут вытирать ноги?»

Российский актер Михаил Галустян прокомментировал снятие российского флага во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам среди женщин между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полячкой Натальей Садовской.

«Очень больно смотреть на это! Больно, неприятно и сжимаются кулаки от такого отношения к моей Родине, к моему флагу, к нашим спортсменам. Долго мы будем это все терпеть? Сколько еще об нас будут вытирать ноги? Может хватит уже?

Если плюнуть в Россию- она утрется. Если Россия плюнет- захлебнется весь мир. Просто свинство какое-то. Допинг в шашках? Спорт, конечно, вне политики», — написал Галустян в Instagram.

В декабре 2020 года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российским спортсменам запретили выступать на международных соревнованиях (ЧМ, Олимпиады и Паралимпиады) под флагом своей страны. Кроме того, до 16 декабря 2022 года сборной России также запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы.