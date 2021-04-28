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Галустян отреагировал на инцидент с флагом РФ на турнире по шашкам: «Сколько еще об нас будут вытирать ноги?»

12:10

Российский актер Михаил Галустян прокомментировал снятие российского флага во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам среди женщин между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полячкой Натальей Садовской.

«Очень больно смотреть на это! Больно, неприятно и сжимаются кулаки от такого отношения к моей Родине, к моему флагу, к нашим спортсменам. Долго мы будем это все терпеть? Сколько еще об нас будут вытирать ноги? Может хватит уже?

Если плюнуть в Россию- она утрется. Если Россия плюнет- захлебнется весь мир. Просто свинство какое-то. Допинг в шашках? Спорт, конечно, вне политики», — написал Галустян в Instagram.

В декабре 2020 года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российским спортсменам запретили выступать на международных соревнованиях (ЧМ, Олимпиады и Паралимпиады) под флагом своей страны. Кроме того, до 16 декабря 2022 года сборной России также запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы.

 

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