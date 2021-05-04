Тамара Тансыккужина: «Финал чемпионата мира по шашкам прошел прекрасно, если не учитывать инцидент с флагом»

Финал чемпионата мира по шашкам прошел хорошо, если не учитывать инцидент с флагом РФ, считает россиянка Тамара Тансыккужина.

«У нас очень хорошо складывался матч, — цитирует спортсменку ТАСС 4 мая. — Если бы не вмешательство лиц, которые позвонили и приказали ультимативно убрать флаг, то у нас был бы прекрасный матч.

У нас хорошие отношения и с Натальей, и с Польской федерацией шашек. Сразу же после матча они извинились, сказали, что были вынуждены так поступить.

Чтобы мне было легче, они приняли решение убрать польский флаг. Это было совместное решение организаторов и Натальи».

Россиянка стала чемпионкой мира в седьмой раз. Она обыграла представительницу Польши Наталью Садовскую. Финальный матч проходил в Варшаве.

27 апреля бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий во время матча снял со стола наклейку с именем Тансыккужиной и флагом России, а затем убрал триколор. Он объяснил поступок требованием главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки.

Позднее президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за случившееся, а Садовская убрала со стола флаг своей страны в знак солидарности. В ВАДА заявили, что не просили убирать российский флаг во время матча.