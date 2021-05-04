Тамара Тансыккужина опубликовала фото с российским флагом после победы на ЧМ по шашкам
Россиянка Тамара Тансыккужина на чемпионате мира по шашкам обыграла польку Наталью Садовскую. Встреча длилась на протяжении девяти раундов.
В своем Instagram спортсменка поделилась эмоциями. Россиянка стала чемпионкой мира в седьмой раз.
«Ура!» — написала Тансыккужина.
27 апреля бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий во время матча снял со стола наклейку с именем Тансыккужиной и флагом России, а затем убрал триколор. Он объяснил поступок требованием главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки.
Позднее президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за случившееся, а Садовская убрала со стола флаг своей страны в знак солидарности. В ВАДА заявили, что не просили убирать российский флаг во время матча.
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