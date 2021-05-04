Остальные
Новости
Новости   //    Остальные

Тамара Тансыккужина опубликовала фото с российским флагом после победы на ЧМ по шашкам

09:22
Тамара Тансыккужина. Фото tamaratansykkuzhina, Instagram
Тамара Тансыккужина. Фото tamaratansykkuzhina, Instagram

Россиянка Тамара Тансыккужина на чемпионате мира по шашкам обыграла польку Наталью Садовскую. Встреча длилась на протяжении девяти раундов.

В своем Instagram спортсменка поделилась эмоциями. Россиянка стала чемпионкой мира в седьмой раз.

«Ура!» — написала Тансыккужина.

27 апреля бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий во время матча снял со стола наклейку с именем Тансыккужиной и флагом России, а затем убрал триколор. Он объяснил поступок требованием главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки.

Позднее президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за случившееся, а Садовская убрала со стола флаг своей страны в знак солидарности. В ВАДА заявили, что не просили убирать российский флаг во время матча.

Читайте также

Еще одно возвращение — но теперь от Тутберидзе. Таблица трансферов в фигурном катании
Закат Европы вручную: новый наркотик убивает молодежь Финляндии
Какое первое впечатление производят разные знаки зодиака
Российский блогер умер в Абхазии после 40-дневной голодовки

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд